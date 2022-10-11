彰化縣彰化市兒童公園短短140公尺的圍牆，被掛上超過20張的競選廣告。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

網友留言「電線桿也一堆，環保局只有對老百姓開罰」、「有掛在上面的都不投給他們」、「醜爆了！該管下了吧」。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

管轄單位彰化市公所回應，依規定公園不得懸掛競選廣告，但該處為公園外牆並非公園內，不過民眾提出疑慮，公所將派員前往會勘。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

年底大選將登場，隨著時間倒數各參選人紛紛掛出競選廣告，不管是看板、布條、旗幟，更多的曝光以爭取選民支持，不過最近有民眾在臉書貼出文章，指彰化兒童公園外保護兒童的圍網，被掛上大大小小超過20張的廣告，引起網友共鳴，直呼「影響市容的都不選」。

選舉倒數，全台各大路口、巷弄、路燈、甚至店家都看得到各個參選人的競選廣告，彰化縣彰化市兒童公園短短140公尺的圍牆，被掛上超過20張的競選廣告，網友留言「電線桿也一堆，環保局只有對老百姓開罰」、「有掛在上面的都不投給他們」、「醜爆了！該管下了吧」。

彰化縣環保局指出，競選廣告並非能隨意懸掛，依《選罷法》規定，不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立看板、旗幟、布條等競選廣告物，違規者將逕行拆除。

環保局說，另外參選人在申請核准競選活動場地期間內，可以在面臨道路及場地左右各延伸50公尺範圍，置放廣告看板、插立或旗座擺置旗幟，但不得橫跨馬路，另外依《廢清法》規定，參選人所懸掛的廣告物有髒污情形，會請參選人清除，若未清除將代為清理，違者依法予以處分。

管轄單位彰化市公所回應，依規定公園不得懸掛競選廣告，但該處為公園外牆並非公園內，不過民眾提出疑慮，公所將派員前往會勘，若參選人所懸掛的競選廣告有影響兒童、交通安全疑慮，將通知該參選人進行移除，還給民眾一個安全無虞乾淨的公園使用。

民政處也說，目前並非公告競選期間，不過彰化縣有訂定《彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則》，呼籲各個參選人能夠遵守相關規定，呼籲各參選人多加利用，減少違規設置觸法情形，共同維護彰化的市容。