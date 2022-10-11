被封為「日文女神」的性感網紅長瀨昆妮，擁有亮麗外表與超兇猛的火辣身材，加上又是直播主連千毅的愛將，讓她火速在網路上打開知名度，而兩人先前雖一度出現心結，讓長瀨昆妮當眾落淚也引發網友不滿，好在兩人如今也和好如初，現在仍繼續合作。而經常透過社群媒體與粉絲互動的長瀨昆妮，在昨日雙十節時，也不忘在深夜PO出與國旗的合照，但網友看到她的穿搭，還是忍不住歪樓。

長瀨昆妮昨（10）日晚間於個人IG上PO文，表示「來台第三年，國慶日快樂，大家今天~升~旗~了~嗎？？」。照片中，只見長瀨昆妮穿著一件胸口及腰部全鏤空的性感洋裝，將頭靠在國旗上並開心的拍下多張照片，而鏡頭由上往下的「上帝視角」，也使她飽滿的上圍曲線一覽無遺，加上一雙白皙的大長腿，令粉絲們看了忍不住歪樓表示「時時刻刻都可以升旗」、「看到不升旗很難」、「天天升旗」、「要想辦法降旗才行了」、「好美喔！看到妮就升旗了」、「看到妳，要升旗表示禮貌」、「可惡，看到你無法降旗」、「看到妳的車頭燈別的部位會升旗」，吸引超過6000人按讚。

另外，即將推出大尺碼寫真集的長瀨昆妮，日前也在IG上PO文表示「等洗衣服的這段時間，我們可以來玩什麼呢？」並公開多張照片為新作品宣傳，而照片中只見她穿著一件胸前鏤空的黑色蕾絲透膚連身衣，坐在流理台上擺出撩人的性感姿勢，同樣電暈一票粉絲。