中國人民銀行（大陸央行）徵信管理局昨（10）日刊發題為《建設覆蓋全社會的徵信體系》的文章，表示將建設完善覆蓋全社會的徵信體系，推動不同領域、不同平台的個人和企業信用資訊共享應用，不同徵信系統互聯互通。值得關注的是，人行提出將為「每一個經濟主體」建立信用檔案。

據大陸中證網報導，文章表示，人行堅持「政府＋市場」雙輪驅動發展模式，逐步構建金融信用訊息基礎數據庫（簡稱「央行徵信系統」）和市場化徵信機構協同發展、互相補充的發展格局。

文章指出，人行下一步將堅持徵信全覆蓋的建設目標，推動不同領域、不同平台的個人和企業信用資訊共享應用，不同徵信系統互聯互通，「為每一個經濟主體建立『信用檔案』」，滿足經濟社會多層次、多樣化的徵信服務需求，並保護訊息主體合法權益。

文章續稱，將推動相關法律法規進一步完善，平衡好信用訊息合規使用和有效保護的關係，加強行業監管，嚴肅查處濫採、濫用個人訊息等違規行為。同時，構建多樣化徵信市場、多維度徵信產品、多管道徵信服務，並推動跨境徵信合作，培育具有國際競爭力的徵信機構和信用評級機構。

由人行主導建設的央行徵信系統，截至8月底，個人徵信系統接入金融機構4081家，收錄11.5億筆自然人資訊；企業徵信系統接入金融機構3811家，收錄9874.6萬戶企業和其他組織資訊。

新華社此前報導，人行日前發布的《中國普惠金融指標分析報告（2021年）》顯示，隨著社會信用意識持續增強，未來小微主體的信用檔案建檔率將進一步提升，金融機構與普惠群體資訊不對稱難題持續緩解。