清華大學哲學研究所講座教授楊儒賓（左）與中山大學中文系助理教授莫加南共同說明孫中山大字墨跡「壽字中堂」。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學與教育部「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」標竿計畫、清華大學及國父紀念館於中山大學圖書館聯合舉辦《發揚道統：孫中山時代展》，現場展出距今超過百年、清末民初時期的珍貴史料40件，包括孫中山罕見的大字墨跡，以及首度於台灣展出的1911辛亥年「武昌起義剪辮布告」。

展覽開幕式由國立中山大學副校長蔡秀芬、文學院院長賴錫三、圖書與資訊處處長賴威光、中國文學系主任羅景文、國立清華大學副校長簡禎富、哲學研究所講座教授楊儒賓、文物館館長謝小芩與專案執行長游淑芬及國內外重要學者出席與會。

該展展出包括晚清民初的書法、照片、報紙、藝術品等不同媒介的珍稀文物，以及孫中山本人、辛亥革命與台灣日治時期反殖民運動相關檔案，如孫中山墨寶「壽字中堂」、頭山滿書寫的「草書條幅」、「洗心方斗」、余漢謀「致蔣介石、孔祥熙、孫科、居正、于右任等人秘電」、「武昌起義─鄂軍都督府剪髮辮布告」，以及台灣議會設置請願活動等相關照片等珍貴史料。

中山中文系助理教授莫加南表示，該展以孫文的國際性、中華性與本土性為主軸而開展，引領觀覽者思考孫中山生平暨其革命歷史，以及辛亥革命背後的「道統」思想傳承。特展展現孫中山暨其時代內涵與歷史意義，可思考孫中山在想像、孕育中華民國時所展現的價值體系和文化理念及其對於民族的深刻關懷，並一同探索中華民國的現代轉型如何誕生。

清華大學哲學研究所講座教授楊儒賓也帶來私人收藏「起義後各地都督府聯絡電報」，為1911年10月10日武昌起義後至1912年中華民國正式成立期間流傳的原件，首次正式於世人面前公開展現。

展覽也配合舉辦主題論壇「中華民國作為共業？—民國與台灣國際論壇」，「跨文化漢學之島：國際漢學平台在中山」標竿計畫主持人莫加南也於11月另策畫3場「重新思考民國革命的理念與再生：國際系列論壇」，邀請國際重要學者討論「民國革命與意識形態統治」、「孫文與台灣：受困寶島如何連結，如何凝聚」、「從物至理：時間與空間脈絡下的國際理念」等課題，期望為現今的台灣民主社會風氣與中華民國所承襲的道統概念，重新建構對話的橋樑與相互轉化的可能。

《發揚道統：孫中山時代展》即日起於中山大學圖資大樓3樓藝文展覽室展至2023年1月6日，開放時間為周一至周五早上9點至晚上9點，六、日及國定假日休館。