桂綸鎂、夏于喬、林思宇主演的《台北女子圖鑑》，在播出後引發熱烈討論，近日她們錄製Yahoo TV《佼心食堂》時，黃子佼直接拿出兩份報紙，一篇標題寫著《台北女子圖鑑》「被罵翻」，另一篇卻是透過社論大力稱讚。

面對網友非常直接的觀後感，桂綸鎂表示，她很謝謝每位觀眾，「他們這些很真實的表達，都是我未來創作很珍貴的意見。」黃子佼笑說，確實「不過就是演戲」，真的不必糾結台南真正的樣貌是否如此。桂綸鎂大方收下黃子佼帶來的兩份報紙，打趣要帶回去裱框；黃子佼也直言：「自己去看，有共鳴就是好戲。」

她們從台南青澀的模樣演到在台北蛻變，林思宇在劇中飾演電競選手，對未來充滿主見。她本身也是從高雄北漂，以女團身分在演藝圈中茁壯。夏于喬笑稱，自己在劇中雖然是先到台北的代表，但根本是是損友，總是塞一些不好的對象給桂綸鎂。而桂綸鎂則是詮釋一心想北上追夢的女子，在台北求生的過程中遭遇種種衝擊。

黃子佼和太太孟耿如一起追劇，他當面向桂綸鎂求證，是不是有一場戲不連戲。黃子佼模仿孟耿如半躺著看劇的模樣，一邊說桂綸鎂在跟王柏傑拿名產時，原本提起一包產品後開始跟他講話。但鏡頭一切換，原本提著的動作變成抱著，就是這0.1秒間換了手勢。桂綸鎂被抓包後害羞掩嘴淺笑，黃子佼也藉此稱讚孟耿如，身為演員的眼光就是不一樣。

當被問到如果可以和《台北女子圖鑑》的演員交換身分，會希望體驗誰的人生？桂綸鎂好奇石頭的樂團生活，夏于喬點名禾浩辰，想知道當壯碩的小鮮肉是什麼感受。林思宇看向桂綸鎂，羨慕當影后的感覺，馬上被黃子佼揶揄「想篡位」。

因為《台北女子圖鑑》演到多面向的職場生態，桂綸鎂也分享出道前打工的經驗。她曾在電影院裡賣爆米花，非常喜歡「鏟」爆米花的動作，也頗嚮往在劇團從事幕後工作。林思宇則說，如果沒進演藝圈，可能會按照所學，成為理財分析師。夏于喬也說，若是不當藝人，自己應該會發揮音樂專業，成為音樂老師或是報考國樂團。特別的是，夏于喬以前打工時銷售成績不俗，曾賣過公益玩具、公益毛巾等，最高紀錄一天賺到近萬元。