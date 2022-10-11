邱姓老翁騎腳踏車迷航，但他有戴安全帽，以策安全。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

家住屏東市的78歲邱姓老翁，10月8日晚間11時許牽著腳踏車獨自行走在高雄市茂林區「得樂日嘎」大橋上，警方獲報到場將他先帶回分駐所安置。邱姓老翁獨自騎車 40公里，從屏東來到高雄茂林。

由於茂林當地天色昏暗，又無照明燈，影響往來車輛安全，茂林分駐所長黃盟樹獲報，立即率員警前往現場處理。警方到場發現老翁坐在橋上，僅能敘述自己的名字。當時山區的氣溫已經頗涼，警方立即將老翁帶回分駐所，並通報家屬。

邱姓老翁的家屬表示，老翁年輕時曾發生交通事故，導致智力有逐年嚴重減退狀況，8日清晨6時許，吃完早餐就騎著腳踏車外出，已有17個小時未進食，迷航40公里到茂林區，所幸警方即時救援，感謝警方的幫忙。

六龜警分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，務必多加留意看顧並注意其動向，若出門應有親友在旁照料，切勿讓其獨自外出，建議在長輩的身上衣物或隨身攜帶物品留下聯絡電話及姓名，也可申請自願捺印指紋、愛心手環或智慧定位設備等服務，當長者走失時能夠及時幫助長者回家。