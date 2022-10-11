澎湃新聞11日報導，今年7月以來，長江流域降水量僅219.8毫米，較30年均值減少43％，為1961年來歷史同期最少。三峽庫區175米蓄水正繼續推進，受三峽水庫補水影響，微信公眾號「涪陵發布」消息，截至9日上午，長江涪陵段水位突破156米，上漲10米左右。隨著新一輪蓄水的推進，水位的不斷上漲，江面逐漸變寬，大量礁石重新沒入水中。

另在10日上午8時，鄱陽湖星子站水位為7.49米，較9日上漲0.26米。據水文部門預測，鄱陽湖星子站水位將於10月中旬漲至7.9米左右。

據光明網消息，位於宜昌市秭歸縣茅坪三峽大壩壩前水位9日已漲至156.63米，入庫流量12600立方米每秒，出庫流量11400立方米每秒，預計將於今年10月底或11月初達到175米蓄水目標。

自2008年啟動175米試驗性蓄水以來，三峽水庫已經持續開展175米試驗性蓄水14次。今年9月10日，水利部批復《三峽水庫2022年蓄水計畫》，正式啟動三峽水庫第15次蓄水。

《湖北日報》10月1日報導，宜昌巴東海事處無源洞海巡執法大隊副隊長陳道宇說，「因為極枯水形勢和中下游用水需求，此次能否蓄水到175米，可能還要根據庫區實際入庫流量，以及中下游實際用水需求等多方面因素來綜合考量。7月以來，長江流域降水量僅219.8毫米，較30年均值減少43％，為1961年來歷史同期最少。

近日，三峽水庫開啟的新一輪向下游補水緩解了兩湖枯水形勢。

據紅網報導，10月3日以來，三峽水庫開啟了新一輪向下游補水模式，下泄流量由7000立方米每秒加大到12000立方米每秒，10月4日至9日，洞庭湖區迎來大幅降溫並伴隨小雨，平均降雨16.4毫米。受其影響，湖區各河湖水位止跌回漲，9日上午8時，城陵磯水位上漲至21.44米，漲幅達2.09米，三口河系及四水尾閭等外河水位也同步上漲。