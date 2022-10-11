搭配「20餓餓新北夜胃眠」系列活動，新北市政府推出豪酸、香甜、勁辣、五香以及賦能款共5款NFT。（陳慰慈攝）

推廣元宇宙，新北市研考會（資訊中心）今宣布推出「20餓餓新北夜胃眠」系列活動，透過元宇宙平台票選30家人氣消夜店、深夜食堂名人聊天室及發行新北餓餓元年NFT紀念款等規畫，串聯生活議題，帶領民眾體驗元宇宙科技，並結合新北幣，透過虛實融合，吸引民眾去店頭消費，帶動新北夜經濟成長。

新北市長侯友宜出席記者會表示，新北市一直在推動智慧城市以及新北幣，領先全國與國際接軌，繼寫下亞洲第一，將元宇宙應用在教育藝廊的里程碑後，更透過新北虛擬城打造多元的社交空間，這次將消夜與元宇宙結合，用較好玩的方式推動智慧城市，讓我們智慧城市推動又跨入另外一個生活的境界，更能將新北市的美食推廣出去。

在記者會上，侯友宜也化身新北虛擬城導覽員，下載GOXR APP，進入投票空間瀏覽，與ABV閣樓餐酒館視訊交流，大啖海鮮及新北夜景，現場並透過點擊愛心，給予店家投票鼓勵。

研考會表示，即日起至31日開放民眾至新北市元宇宙星球票選，投票還能抽百貨公司、超市、超商禮券，11月起，民眾進入去30個消夜店家門口下載新北幣APP，即刻獲得100點消夜金，現拿現吃！並將舉辦3場新北深夜食堂名人聊天室，讓你知道名人夜生活在想什麼、吃什麼。

此外，為全面進軍虛擬實境場域，新北市以人口400萬人為基底，獨家發布400個「新北餓餓元年NFT紀念款」，這次共發行豪酸、香甜、勁辣、五香以及1款賦能款，獲得賦能款NFT的市民，有機會和深夜食堂名人嘉賓共遊人氣消夜店家。而凡取得「新北餓餓元年NFT紀念款」的民眾，另可獲得500點新北幤消夜金。

研考會主委林豐裕指出，新北榮獲2022全球Top 7智慧城市殊榮，積極整合各種先進智慧資源，「20餓餓新北夜胃眠」元宇宙系列活動，虛實共融，線上線下相互串聯，提供民眾與店家共創、共好的社會數位轉型體驗，本活動相關資訊詳見官網：https://www.ntpc2022.com。