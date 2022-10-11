在科技類股大跌下，日股11日早盤重挫，日經收26,480.97點，跌635.14點或2.34%，痛失2萬7大關。同時，東證收1,876.29點，跌30.51點或1.6%。

半導體族群中，東京威力科創跌5.38%，愛德萬測試跌4.9%，Screen電子也跌5.43%，是表現相對差的類股。權值股中，快時尚大廠迅銷跌3.55%，軟銀跌0.62%，索尼更是重挫3.83%。

除了拜登政府最新對中國大陸的晶片產品限售令之外，腹背受敵的全球科技業者還得面對不少利空，包括聯準會大力升息態勢明顯、台海雙方日趨緊張以及供應鏈斷鏈問題尚未完全解決等。

不過，在日本大開國境後，觀光類股逆勢上揚，全日空漲1.22%，日航漲1.59%，鐵路方面JR東日本漲1.45%，JR西日本漲0.79%，JR東海也小漲0.06%。

至於日本海運3傑也是走高，商船三井漲1.55%，日本郵船漲1.79%，川崎汽船更是漲2.64%。