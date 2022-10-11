據界面新聞報導，新冠疫情發生後，呼和浩特市及時啓動定點醫院和方艙醫院，並根據疫情防控需要，在方艙2號的基礎上，又緊急建設了方艙1號醫院，截至目前，呼和浩特市定點醫院和方艙醫院具備收治條件的有效床位數已達到5900餘張，其中方艙醫院3600餘張；今起原則上禁止外市車輛進入呼市。

據悉，呼和浩特市10日繼續在新城區、回民區、玉泉區、賽罕區、武川縣全域、土左旗金川區域，其他旗縣中高風險地區，開展重點區域核酸檢測。除上述地區以外，其他地區檢測轄區50％的人口。連續七天無新增陽性感染者小區、自然村，包括無疫小區，實行兩日一檢，每天檢測50％的居民。

針對為什麼要開展多輪次核酸檢測的問題，呼和浩特市衛健委二級調研員劉院君介紹，呼和浩特市本輪疫情的流行毒株為奧密克戎BF.7變異株進化分支。從全球流行情況來看，BF.7比現有其他變異毒株具有傳播更快、潛伏期更短、隱匿性更強的特點。

劉院君表示，面對當前疫情快速發展的形勢，需要發揮核酸檢測的關鍵作用，實現找到人、管住人，特別是在這次疫情已有隱匿傳播的情況下，更加需要在划定區域內開展多輪次核酸檢測。每次人群篩查結束後，根據感染者檢測數量及其分布情況，嚴判疫情防控風險，再科學安排下一輪核酸檢測，只有盡快做到應檢盡檢，對感染者和密接應轉盡轉，及時發現傳染源，切斷傳播途徑，盡早控制疫情，才能減少核酸檢測輪次。

呼和浩特市疫情防控指揮部10月10日發佈公告稱，從2022年10月11日零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入呼和爾浩特市；居住地在呼和浩特市的居民暫緩返呼；需途經呼和浩特市的車輛請繞行。

公告要求，所有貨車及司乘人員入呼須嚴格落實測溫、掃青城碼、查驗48小時內1次核酸檢測陰性證明等措施，一律進行落地核酸採樣，即採即走即追。入呼後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝(卸)即走，在市域內不得隨意停靠。