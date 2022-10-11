資深媒體人陳斐娟，主持東森財經新聞台節目《這！不是新聞》長達3年多時間，上個月傳出不滿節目時段遭砍離開老東家，近日現身朱學恒直播節目，也讓未來動向備受外界關注，稍早，她在臉書發文吐露心境，引發網友議論。

陳斐娟主持東森財經新聞台《這！不是新聞》，3年多來不論節目品質或是收視率，都是有目共睹，不過節目時段被同台節目《理財達人秀》壓縮，播出時間直接被砍半，讓她不滿決定閃辭，當時她在臉書PO文回應此事：「大家都問我，為什麼離開東森？我只能說『人在江湖漂，那有不挨刀』」，更自嘲「怪只怪我眼鏡的度數不夠啦」，但也允諾很快會再次於螢光幕前出現。

今天凌晨3點24分，台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，全台有感，陳斐娟稍早深有同感發文：「今年地震特別多，因此想到了東森」，接著強調：「東森今天又大大震了一回！而這回，我成了一根稲草」，接著曬出過往主持《夢想街57號》及《這！不是新聞》的照片，無奈感嘆：「滄海桑田，世事無常。但我相信，離開，是開始，不是結束。一切都會更好的」。

對此，網友紛紛湧入粉專留言打氣：「娟姐加油！或許是媽祖旨意幫您預備一個更寬廣的舞台」、「好想快點看到妳的新節目喔」、「無論在那裡妳都是最棒的一姊」、「很想妳，趕快開新節目」、「認真的女人最美」、「加油，期待妳的新節目」。