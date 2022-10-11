大陸第一財經11日報導，近年來，中國人口流動有哪些特徵？大陸國家統計局發布的《人口規模持續擴大 就業形勢保持穩定——黨的十八大以來經濟社會發展成就系列報告之十八》（《報告》）顯示，2020年，中國人戶分離人口達到4億9276萬人，占全中國大陸人口的34.9％，其中，流動人口達到3億7582萬人，占大陸人口的26.6％。與2010年相比，大陸人戶分離人口增加2億3138萬人，增長88.5％，流動人口增加1億5439萬人，增長69.7％。

從人口流向上看，人口持續向沿海、沿江地區及內地城區集聚，東部地區人口持續增加，人口比重比2010年上升了2.1個百分點。主要城市群人口集聚度加大，粵港澳大灣區城市群、長江三角洲城市群和成渝城市群人口增長迅速，分別增長了35.0％、12.0％和7.3％。上海、北京、廣東、浙江4省（市）10年間人口密度增量均在100人／平方公里以上。

第一財經報導，中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞稱，從人口在大陸全國空間布局來看，近年來人口流動有兩大方向，一個是中部、西北、東北等地的人口向東南沿海集聚。另一個是在各省域內部，中小城市、農村人口向中心城市流動。

這其中，在跨省人口流動方面，數據顯示，2020年跨省流動人口為1億2483.7萬人，比2010年增加了3896萬人。其中，第一經濟大省廣東十年新增跨省流入人口達812.43萬人，跨省流入總人口接近三千萬人，穩居大陸全國第一。

浙江的跨省流入人口數量位居第二。根據浙江省統計局發布的數據顯示，2021年末，全省常住人口比上年末淨增72萬人，其中機械增長（指由於人口遷移所形成的變化量）65.5萬人，即當年常住人口增量中，91％來自於省外人口的淨流入。第七次大陸全國人口普查數據顯示，浙江每5個常住人口中就有2個流動人口，其中從省外流入的常住人口達1618.6萬人，占總人口的25.1％。這些流入人口中，16-59歲勞動年齡人口為1411.4萬人，占總量的87.2％。

浙江省統計局分析，省外流入人口的遷移原因主要是工作就業，占總量的82.2％。對人的吸引力代表了經濟的活力和未來的潛力，大量年輕人口流入有效緩解了浙江人口老齡化速度，是人口老齡化日益加深的當下繼續發揮人口紅利的重要方式。

從流動距離來看，2020年，中國省內流動人口和省際流動人口分別為2.51億人和1.25億人，比2010年分別增加了1.15億人和0.39億人。從增速來看，中國省內流動人口增幅高達85.7％，遠高於跨省流動人口增幅（45.4％）。

一大原因是2008年以後，土地、勞動力等綜合成本上升，沿海產業加速向中西部轉移。中西部就近就業人數繼續增加。這個過程中，不少人離開沿海回到內地，往往會選擇所在省會、區域中心城市等家鄉附近城市。

牛鳳瑞說，就近城鎮化也是很多人的理性選擇，成本比較低，離家鄉比較近，照顧老人和小孩都比較方便。

第一財經報導，在這個過程中，包括武漢、成都、重慶、鄭州、長沙、合肥、西安等中西部中心城市、強省會加快崛起，成為人口流入的重點。廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，新一線城市、強二線城市就業和發展的空間很大，生活成本相對較低，吸引了大量人口流入。這些城市無論是經濟發展還是人口集聚都十分迅速，收入與一線城市的差距越來越小。