淡水古蹟博物館首次與「身聲劇場」攜手把「表演藝術」導入校園，透過結合各國樂器及日常用品的創意音樂演出，推動文化向下扎根，達到多元藝文體驗，提升學生的美學創意，另外也推出多項教學輔助服務以及教案模組，希望除了能提升學子對古蹟的認識，同時也能減輕教師的教學負擔。

新北市立淡水古蹟博物館首次與深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」合作推出「表演藝術進校園」計畫，內容包括體驗世界樂器及無所不擊展演活動，預計明年初開始陸續出團；淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，「港動淡水」系列首發活動的戶外戲劇表演廣受好評，為使文化向下扎根，特別啟動相關計畫，讓更多學子透過樂器體驗認識古蹟、音樂及視覺等多元豐富的形式，強化對表演藝術的鑑賞力。

除了「表演藝術進校園」計畫外，淡古還提供多種教學輔助服務，以減輕老師的備課壓力，例如首次推出以淡水五虎崗發展出的4條國中小學生校外教學路線，特別搭配7種結合歷史、藝術、幾何、語文、策展面向的學習單及趣玩護照，相較於單點古蹟的導覽行程，主題踏查活動更能提高學習的趣味性與豐富性。

另外也與國立故宮博物院合辦教師工作坊，透過業師經驗分享與實際參與，研擬適當的學習方案。另外，更協助安排駐村藝術家以講座和參訪工作室與學生交流，達到多元職業試探，擴大館校合作。

而全年無休的行動博物館有2款模組「我是小小修復師！日式建築好好玩」及「淡水百年遶境逗陣走」，也備有完整教案供老師教學使用，淡古同步主動出擊至托老、日照、失智、幼兒園等地解說，目前已完成將近230場的服務，近期還將推出以雙視設計的模組「開港設關拚貿易」，希望增進更多族群參與博物館的機會。

新北市立淡水古蹟博物館表示，與劇團「身聲劇場」合作推出「表演藝術進校園」計畫，即日起至10月底前開放全臺各級學校申請並協助媒合，詳細內容請上淡古官網www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。