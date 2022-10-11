民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋姍今早偕同台灣教授協會召開記者會，批新北市長侯友宜安居樂業政策跳票，更稱侯友宜無心管好治安。對此新北市警察局表示，新北治安在新北市升格後就竄升到前段班，這幾年評核也名列前茅，呼籲切勿以短暫的數據，就抹煞基層同仁辛勞。

新北市警察局表示，新北市在台北縣時期是治安末段班，升格後治安已竄升到前段班，這幾年在全國的各項治安評核上更名列前矛，2021、2022年多項治安民調，新北市均為六都冠軍，甚至在有「警界奧斯卡」之稱的警政署「國家警光獎」中，新北更囊括「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規畫類」等各面向團體組冠軍的殊榮。

警察局說，據內政部數據統計，新北市犯罪人口率2011年每10萬人有1310人，2020年直接砍半為647人，到了2021年更減少到507人，犯罪人口率改善超過6成，有大幅減少的趨勢，比例也從原本的六都第二，降到六都最低，可證明「新北市這幾年的治安非常穩定」。而治安維護是長期經營、持續性的工作，新北8000名警察同仁非常辛苦地投入治安工作，經常不眠不休、疲於奔命，甚至是犧牲自己的健康與安全，來跟歹徒搏命。

警察局指出，全國各地都會發生零星刑案，尤其新北幅員廣大，人口數400萬為全國最多，治安狀況相對複雜，當然會發生案件，對於民代和民間監督、建議表達感謝，但也呼籲，不要僅以案件發生件數來比較，而未參考各縣市人口數，以及警方在案件偵辦上所付出的努力，就斷言某縣市治安狀況不佳，更不要因一時數據抹滅基層同仁辛勞，打擊第一線員警的士氣，因為全國警察為了維護社會治安，都非常賣力。

「新北警局絕對有能力與信心維護社會治安」警察局強調，對任何突發槍擊個案的發生，新北警都會在24小時內迅速偵破，並善用「快打2.0plus」建立的「檢警聯繫平台」機制溯源追查，揪出隱藏不法利益、截斷金流並摧毀危害社會的黑道組織，接下來也會持續整合市府各部門，努力、積極制定具體防治措施，以有效打擊不法，維護民眾安居樂業的生活。

警察局承諾，只要歹徒敢到新北市犯案，同仁必定全力偵辦，最短時間內將其繩之以法，共同捍衛新北治安。

至於三重員警抓錯人的案件，警察局則說，侯友宜第一時間就明確指示局方徹底追查，依法懲處並主動將同仁移送地檢法辦，也要向當事人道歉、致意和慰問，取得諒解，至今三重分局和局長黃宗仁已11次向當事人慰問表達歉意。