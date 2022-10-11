周一（10日）蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）一架波音737 MAX客機降落在大陸廣州；專家表示，此為波音737 Max機型自2019年遭北京禁飛以來，首度復飛大陸航線。波音對此相當低調，拒絕進一步評論。

華爾街日報報導，據航班追蹤機構Flightradar24資訊顯示，蒙古民用航空737 MAX客機從烏蘭巴托起飛，在當地時間10日上午8點多降落在廣州。

蒙古民用航空表示，大陸監管機構今年8月批准這架737 MAX客機飛到大陸。而波音也發出聲明指出，將繼續與全球監管機構和客戶合作，讓737 Max全球安全恢復服務，但對於蒙古民用航空的航班拒絕進一步評論。

9月中旬，波音高層披露，美中政治局勢緊張，阻礙了飛機交付，波音將轉售部分為中國大陸客戶製造的737 MAX。據了解波音約有50億美元（約台幣1500億元）的現金流被綁在原計畫交付給大陸客戶的140架MAX客機上。

2018年10月和2019年3月，波音737 MAX 型客機半年內發生兩起空難事故。大陸是第一個決定停飛737 MAX的國家，該機型也在全球停飛近兩年，2020年11月美國允許復飛，不過此前大陸尚未批准復飛，或許受此影響，波音自2019年起，沒有向大陸客戶交付過737 MAX。