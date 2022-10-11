不少人出現新冠症狀做快篩，但怎麼篩都是陰性。家醫科醫師李佳燕表示，姊夫確診新冠肺炎後，姊姊快篩結果都是陰性，還有一名喉嚨痛、發燒的患者快篩也是陰性，但是她替姊姊和患者快篩都呈現陽性，她說篩不出陽性多半有2個原因，包括還在潛伏期和自己下手不夠狠，「只在鼻孔內轉，當然怎麼篩都是陰性」。

李佳燕昨（10）日於個人臉書指出，前一陣子姊夫確診新冠肺炎，兩天後姊姊也開始出現喉嚨痛的症狀，她認為姊姊和姊夫形影相隨，一定會被傳染，她直接跟姊姊說，「妳也中了啦！」但姊姊說，無論怎麼快篩，結果都是陰性。

李佳燕向姊姊表示，自己願意到她家親自幫她快篩，還說「我不信妳不是陽性」，結果她到姊姊家幫對方快篩，檢驗為兩條線陽性。她說，前幾天也有病患到她的門診，說自己喉嚨痛、發燒，她提醒可能是感染新冠肺炎，但病患說自己快篩也都是陰性，她親自幫對方快篩，結果陽性確診。

李佳燕說，常有病患出現新冠症狀卻篩不出陽性，有2個主要原因，第一是時間還沒到，仍在潛伏期，依照過去經驗，幾乎都是在有一點症狀的24至48小時後，才篩得出陽性；第二是自己下手不夠狠，篩檢用的棉籤只在鼻孔內轉，當然怎麼篩都是陰性。