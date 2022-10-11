現代有不少女生在邂逅愛情時會主動出擊，大膽追愛，不過《搜狐網》運勢專欄提醒，倒追牡羊座、處女座、摩羯座的男生可沒那麼容易，因為他們只接受自己認可的人事物，對於主動送上門的連看都不會看一眼。

【牡羊座】

牡羊男是典型的受虐型人格，只喜歡自己無法追到手的人，對於主動送上門的甚至連看都不會看一眼。牡羊男喜歡轟轟烈烈，且富有挑戰的愛情，這樣才能夠體現愛情的珍貴，以及向他人炫耀的資本，因此對於越容易得到的人，他們反而越不會珍惜。

【處女座】

處女男追求完美，只接受自己認可的人事物，這也說明了只有他們主動追求的人，才符合自己心中的完美要求，所以對於那些主動靠過來的女生，他們反而會處處挑剔，不過這並不代表不能倒追他們，只要懂得欲擒故縱，以及清楚他們的喜好，還是有機會得到他們的關注。

【摩羯座】

摩羯男就像一座冰山，外表和內心都冷冰冰的，雖然他們喜歡做獨行俠，也習慣與任何人都保持一定距離，但這並不意味著他們來者皆拒，其實他們很悶騷，會仔細思考兩人之間的可能性後再行動，不過都是暗中觀察，表面上依舊給人冰冷淡漠的感覺，所以很多人堅持不了多久就熱情退卻，轉身離開。