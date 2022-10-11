美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，預估聯詠營收將在明年第一季落底，且聯詠在產業具有領導地位，在面對大陸TDDI(面板驅動IC)同業威脅加劇下，聯詠為潛在市場整合者，故暫時保持中立評等、目標價270元。

美系外資表示，第四季大尺寸面板DDIC的積極去庫存可能對平均售價帶來有意義的下修，故預期聯詠第四季的營收、毛利率修正幅度有機會遠低於預期，預計去庫存將延續到2023年年初，聯詠有可能在歷經5個季營收年減後，在明年第一季出現觸底，聯詠明年第一季LDDIC和TDDI出貨量可能比起出貨峰值時低48~67%，表明已經經歷了相當程度地去庫存。

美系外資表示，以聯詠來說，來自大陸同業的競爭，尤其是TDDI仍然令人擔憂，但相信透過產業整合(尤其是台灣DDIC供應商)。可以加速應對來自大陸供應商日益激烈的競爭，現階段下調聯詠2022年、2023年財務預測2%、10%，暫時保持中立評等、目標價270元。

美系外資表示，隨著更積極的去庫存，以及更寬鬆的晶圓定價，LDDIC和TDDI定價可能在第四季進一步惡化，預計聯詠第四季的營收將呈現進一步下跌，並在2023年第一季再相較今年第四季進一步下滑。預計DDIC去庫存將持續到2023年第一季。

面對大陸TDDI競爭激烈，美系外資表示，聯詠在產業為「老牌企業」，還有晶圓廠的支援，故未來幾個季度聯詠的市占率依舊穩定。此外，聯詠手頭現金充裕，一些台灣DDIC廠商估值誘人，預計台灣DDIC產業將加速整合，聯詠為潛在的市場整合者。