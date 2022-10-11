台股上周收漲2.07％，外資結束連續9周賣超，根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場小幅買超50.07億元；累計今年年初至10月7日止，外資累計賣超為1兆2,415.22億元。外資總持有股票市值為16兆9,637.99億元新台幣，占全體上市股票市值的39.70%，較9月30日的16兆4,816.37億元新台幣，增加4,821.62億元。

在個股部分，臺企銀(2834)持續位居外資買超第1大個股，連續3周買超之冠，買超張數為61,945張，聯電(2303)買超居次，總計買超26,421張，開發金(2883)買超21,152張排第3。上周台積電(2330)外資買超台積電12,629張，居台股第11大，引領台股反彈。

賣超方面，外資賣超前3大分別為玉山金(2884)、台泥(1101)及華新(1605)，張數分別為46,130張、37,606張及29,927張。