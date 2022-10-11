今年6月高雄市一名99歲吳姓老翁慘遭63歲大女兒殺害，吳女犯案之後也尋短，所幸送醫後撿回一命。檢警相驗，發現吳翁身中5刀，頭顱有一處刀子插入的致命傷口，失血過多身亡，行兇的吳女犯案後辯稱全都忘記了，高雄地檢署11日偵結，依殺人罪將女兒起訴。

今年6月10日晚間，高市警新興分局中山路派出所接獲吳翁二女兒報案，她說回老家要帶父親去看醫生，但上去2樓時發現父親躺床上已無氣息。大姊則倒在父親床邊，手腕都是鮮血。警消到場將大女兒送醫，幸無生命危險。

一名63歲的婦人持刀殺死同住的99歲父親，隨後尋短，結果婦人妹妹回家之後發現兩個人都已經躺在血跡的床上，所以趕緊通報救護車來救人，姊姊被送往醫院生命跡象穩定，而99歲的老父親則是明顯死亡。

據悉，吳翁孕有2子2女，平日與無業的大女兒同住，二女兒已婚在外居住，吳翁這些年出現失智徵兆，疑似大女兒想安排老父去住安養院，吳翁不想去，兩人可能為此爭執。

但該地里長表示，大女兒除了慢性病外也有精神方面疾病，領有身障手冊，平時打臨工、領補助維生。平時就常看到大女兒會對老翁大小聲，老翁雖有慢性病，但仍可自己走動，父女倆因相差30多歲，可能有年齡上的代溝，平常易有爭執。二女兒則是結婚住在外面，家中問題也都是二女兒回家處理。

檢方相驗老翁遺體，發現頭顱有明顯的一處穿刺傷，右大腿也有刀傷，初步懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成老翁失血過多死亡。吳女犯案後辯稱都不記得整個案發過程，只知道吳翁在睡覺。檢方認為她不顧死者反抗，未念及親情，執意持刀殺害至親多達5刀，犯後又以不記得辯解，難認有任何悔意，因此依殺害血親尊親屬罪對她提起公訴，並建請法院從重量刑。