民進黨台北市長參選人陳時中多次批評台北市長柯文哲在共機擾台時舉辦雙城論壇，無黨籍台北市長參選人黃珊珊要陳表明，若不辦就寫入政見，陳時中今表示，這好像在限制他；言論上都有些怪異，「就好像我也不會要求黃珊珊，如果她不辦深蹲，就要寫在政見裡面」。

媒體兩度追問陳，他的臉書也寫「首長應該要有明確的表態」；陳時中認為，「明確？對於各個城市的外交明確的表態，就以世界的城市為我們的目標」。有利的，可以交的朋友，「我們當然都伸出友善的手，這是不用置疑的。」

民進黨台北市長參選人陳時中今日上午到北投自強市場掃街拜票前受訪；被問到日前對特斯拉執行長馬斯克的「台灣特別行政區」言論，態度一再轉彎，遭柯文哲痛批，抗中保台都是喊假的，是保民進黨能吃香喝辣的權力。

陳時中說，「柯市長一直都把這種政治議題或民主的意識當作吃香喝辣的籌碼」。『抗共保台』是民進黨的DNA，保護台灣的一個基本意識。

大陸國台辦昨天批評蔡英文的國慶演說是「謀獨」，陳時中表示，總統很清楚，國防戰力要有自主力。任何一個國家元首對於保土、守土衛國，這都是應該的事情，容不得中共在那邊說三道四。