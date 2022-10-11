慶祝海線鐵道通車百年系列活動將陸續登場，台鐵局出動「＃蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車從彰化扇形車庫出發，途經清水、大甲、日南等站，重溫百年前通車榮景。（陳世宗攝）

蔡其昌指出，大甲需要一條捷運，連接外埔、后里，將台中的山線跟海線串接，讓城市的縫合，減少邊緣化的問題，所以海線雙軌高架的建設勢在必行。（陳世宗攝）

慶祝海線鐵道通車百年系列活動將陸續登場，今日台鐵局出動「＃蒸汽火車國王」DT668蒸汽火車從彰化扇形車庫出發，途經清水、大甲、日南、通霄、白沙屯與苑裡等站，重溫百年前通車榮景。台中市副市長令狐榮達、立法院副院長蔡其昌等受邀出席，各界與台灣鐵路管理局長杜微等人，一起搭上蒸汽火車同慶通車百年。

蔡其昌受訪時說，海線鐵路雙軌高架是海線人期盼已久，台中環線也就是過去林市長提到的山手線，拒絕縣區邊緣化非常重要的建設，雙軌高架也可以增加海線鐵路的運輸量，增加自強號的班次，同時平面也會多出許多停車場、休閒運動空間，也減少交通阻塞的問題。

蔡其昌指出，大甲需要一條捷運，連接外埔、后里，將台中的山線跟海線串接，讓城市的縫合，減少邊緣化的問題，所以海線雙軌高架的建設勢在必行，他已爭取中央補助219億元，結果市府堅持不出半毛錢來配合興建，這種「卡」海線重大建設的行為，讓海線人都無法接受。

市府表示，此計畫在市長盧秀燕上任後，皆維持林前市長時期的方案、經費未變動，總經費約714.02億元，中央補助441.06億元(61.77％)、地方負擔272.96億元(38.23％)，並已依交通部審查意見提送修正報告5次；最近一次為今年3月17日函報中央審查，並經交通部今年6月6日函復書面審查意見。

台中市政府強調，目前已依照交通部的意見修正完畢，近期就會發文給交通部，考量地方殷殷期盼，敦請中央加速審查並儘速核定，以利交通部可立即啟動綜合規畫作業。