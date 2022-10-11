民進黨新北市長參選人林佳龍今協同立委蘇巧慧成立鶯歌區競選總部，並帶領同黨新北市議員參選人到市場沿街拜票。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今協同立委蘇巧慧成立鶯歌區競選總部，並帶領同黨新北市議員參選人到市場沿街拜票，林佳龍表示，蘇巧慧近年在中央爭取許多建設，像是鶯歌車站手扶梯增設、鳳鳴車站興建計畫等，但是新北市長侯友宜卻把新北市當台北縣經營，評比都在六都末端班，希望市民支持他接棒，讓新北大翻新。

林佳龍表示，鶯歌鄉親相當熱情，他到市場拜票時，民眾都熱情握手、喊加油，蘇巧慧在地經營非常好，許多地方建設都是他爭取，連結中央、地方建設服務，讓市民有感。

林佳龍也不忘拉抬小雞聲量，他說，民進黨提名6席土樹三鶯市議員參選人，每個人都非常強，母雞跟小雞互相拉抬，民調趨勢反應非常好，希望藉由百場市場活動深入基層，讓市民了解他，目前已進入選戰下半場，將著重陸戰巷戰，加強大型造勢活動，推進知名度、支持度。

林佳龍說，新北市從台北縣就地升格，預算從百億提升到1800億，但新北市卻沒有翻新，選戰僅有40多天，需要天時地利人和，天時是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會持家，地利是有在地民代，人和就是侯友宜認真做事，但已經做12年，不過，侯帶領的新北進步太慢，過去蘇貞昌打下的基礎仍沒有升級，新北城鄉差距越來越大。

林佳龍強調，他有台中市長、交通部長經驗，懂得廣域治理，新北市如今還在台北縣格局，他當選後將從都市更新做起，進行4年4萬戶都更、1坪換1坪，改變城市景觀、安全性，並做好轄內交通，加速快速道路、捷運路網立體化，打造縱貫線溪北捷運。