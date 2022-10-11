雖然隨著東北季風來臨，基隆不再處於缺水的狀況，但基隆市中山區復興路259巷最近一個月之間，發生4次漏水。基隆市議員張秉鈞接獲德安里里長謝銘傳陳情，除要求自來水公司儘快修復外，也希望能儘早進行全路段的管線更新，避免再次發生。

張秉鈞指出，最近一個月以來，復興路259巷約800公尺的路段，已經發生了4次漏水狀況，雖然每次自來水公司都盡快協助修補漏水的部分，但屢次發生漏水，讓當地民眾感到非常困擾。

當地德安里里長謝銘傳透露，近一個月以來，當地前後便發生了數次水管漏水的情況，從8月25日第一次發生漏水狀況開始，接下來陸續在9月11日、10月5日及10月10日都各發生一次漏水狀況。其中，為了要找到漏水點，水公司在這段區域開挖了5次，每次開挖，當地居民都得停水。

張秉鈞認為，短短800公尺內，一個月內就漏了4次水，水公司的廠商也一次又一次的開挖修補，造成當地居民很大的困擾，他覺得很扯。他11日上午與自來水公司人員到現場勘查時發現，由於漏水點是從台電的人孔蓋流出，認為漏水點應另有他處，應該要做進一步的檢查。

張秉鈞指出，當地的輸水管線應該已經到了使用年限，才會不斷重覆發生漏水，他認為，重覆開挖的結果除了造成當地交通安全外，也影響當地民眾用水的權益。他希望水公司編列預算，將復興路259巷路段的輸水管道全面換新，避免再次發生類似狀況。

對此，自來水公司第一區管理處副處長李基城表示，該處的水管已經老舊了，將先協助找到漏水點，解決眼前的漏水問題，也將規畫將當地的輸水管線汰舊換新。