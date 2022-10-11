台中60多歲男子因屁股痠麻疼痛、兩腳無力跛行，赴台中亞大醫院診斷出「腳中風」，術後順利出院，甚至同步解決勃起障礙。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

劉殷佐表示，患者肚臍上8公分處以下的主動脈及雙側總腸骨動脈完全阻塞，手術以導管打通置放5支支架，改善阻塞問題。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中60多歲男子因屁股痠麻疼痛、兩腳無力跛行，赴台中亞大醫就醫，醫師初步檢查發現，男子脈動微弱，連體表溫度都「冰冰涼涼」，即安排斷層掃瞄，發現竟是「腳中風」，經以導管打通置放支架後，不但解決腳痛問題，也同步改善勃起困難，讓男子頻頻感謝。

據了解，患者到院時幾乎是「拖著跛行走進診間」，更不斷表達雙腳疼痛「走幾步就得休息一下」，這樣的狀況已持續半年多，嚴重影響生活。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐透過觸診檢查雙側股動脈，發現患者脈搏微弱，足背及脛後動脈察覺不出脈動，疑是血管阻塞，經電腦斷層檢查，患者肚臍上8公分處以下的主動脈及雙側總腸骨動脈完全阻塞，且雙側外腸骨動脈狹窄。

劉殷佐指出，影像檢查顯示，患者的腹主動脈、髂骨動脈以及上腸繫膜動脈等，都有阻塞情形，確認為「髂主動脈血管阻塞症候群」（Leriche Syndrome），此病主要特徵會以跛行、雙下肢脈搏下降、勃起困難表現，因此也俗稱「腳中風」。

劉殷佐表示，與患者討論後替其安排導管手術置放支架，先從患者的鼠蹊部及手臂動脈置放導管，接著在血管腔打通腹主動脈阻塞部位，最後將5支支架置放在右髂動脈，一舉改善阻塞問題；患者術後5小時即可下床走動，術後第5天即康復返家，患者回診時還透露，術後一併改善勃起困難，相當感謝。

劉殷佐指出，長期抽菸的中高齡民眾是「髂主動脈血管阻塞疾病」的高風險族群，若民眾本身有三高、中風及心肌梗塞病史，定要提防；若未能及時診斷治療，可能會對腎臟等重要器官造成永久性傷害，也會導致皮膚壞死、壞疽、潰瘍或傷口無法癒合等後遺症；同時建議，民眾除維持良好飲食習慣外，務必要抽出時間運動及控制體重，一旦有下肢症狀，要盡快就醫諮詢。