大陸同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍11日在大陸《環球時報》撰文指出，中德迎來兩國正式建交50周年紀念日。中德關係歷經半個世紀的時代滄桑，建立起全方位、寬領域、多層次的緊密夥伴關係。在當前的時代變局下，雙邊關係再次站到關鍵的十字路口，其走向日趨複雜。其中，兩國對於時代特徵的把握、雙邊關係的看法、「外部依賴性」的認識等三個重要問題的認知與調整動向，值得著重關注。

伍慧萍稱，其一，對於時代特徵的把握。中國認為當今世界正面臨百年未有之大變局，德國政府也異曲同工以「時代轉折」來描述當前的時代特徵。面對時代變局，中國希望順應自身綜合實力和國際地位顯著提升的趨勢，以中國智慧參與地區與國際事務。德國則調整外交和安全政策路線，改變「以接觸促轉變」的傳統外交路線，致力於在全球拓展多元化夥伴網路，並計畫推出國家安全戰略，提升國防軍事實力，在「印太地區」展示自身的政治、經濟與軍事存在。近期，一些德國政要頻頻公開宣稱，德國已準備好在歐洲乃至全球承擔領導責任。

伍慧萍表示，其二，對於雙邊關係的看法。中國一貫強調德國全方位戰略夥伴關係的定位，希望中德關係能夠為中歐關係發揮引領和示範效應。反觀德國和歐洲，開始對中國採取合作者、競爭對手和制度性對手的三重定位，現在尤其強調制度性對手這一方面。地緣政治因素的上升，正使得中德兩國之間的分歧逐漸增多。

伍慧萍指出，其三，對於「外部依賴性」的認識。面對當前全球政治、經濟和科技格局的複雜嬗變，中德兩國均著手調整獨立自主與國際合作之間的關係，並高度重視供應鏈韌性和科技自主創新的問題。中國提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，並在科技領域加大攻堅關鍵技術，力圖實現自主創新。反觀德國，「擺脫對外依賴性」的聲音在政界逐漸增多，日益重視在亞洲、非洲、拉美地區建立新的夥伴關係，追求多元化布局。

伍慧萍分析，隨著國際交往的大環境暗流湧動，中德關係也步入調整期。為降低對中國在原材料和供應鏈等領域的依賴，德國正著手調整經貿投資戰略，計畫設置雙向的投資審查機制。這一政策方向，不但在很大程度上走入「放棄政治天真」和「降低依賴性」的誤區，而且在現實中也將難以為繼。

伍慧萍認為，德國「新中國戰略」的基礎，不應局限於有限合作的思路，德國希望在歐洲和全球發揮領導作用，離不開與中國的合作。德國的決策者理應正視歐洲在內部團結、防務建設等方面的弱點，本著堅持歐洲戰略自主的原則做強自身，避免因為過度追隨美國而陷入經濟下滑、能源供應緊張、糧食緊缺等困境，更不應將主要問題和矛盾引向所謂「對華經濟依賴」，炒作所謂「不可信」外商投資給國家安全帶來的風險。

伍慧萍建議，德方應當在求同存異、尊重社會制度和歷史發展道路的差異性和獨特性的前提下，不是將經貿作為政治鬥爭的新戰場，而是接受競合並存的現實，更多強調基本共識，共同尋求合作共贏的發展之道。