台北市長柯文哲指蔡政府打假訊息，不要淪為打異議聲音的藉口；民進黨台北市長參選人陳時中表示，這是不當解讀。任何一個政府在這個時代裡面對於假訊息的打擊是應該的，但是範圍要怎麼樣界定，要謹慎小心的處理。

陳時中今到北投自強市場掃街拜票前受訪。被問到無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨國慶日席台北市府的升旗典禮，被質疑濫用行政資源；陳時中說，他不想用濫用行政資源這樣的角度。「不過，確實跟市府來往很密切」。

至於民進黨台北市議員王世堅昨日與黃珊珊參加民進黨籍里長舉辦的活動「同框」還握手，陳時中昨日第一時間回應，「黨有黨紀」、「交情歸交情」、「一切依照規定辦理」，但他今天抱怨媒體問題目不精確說，兩人是共同參加別人的活動，屬於個人的自由，並不反對。

媒體追問，如果王世堅表態挺黃珊珊，還是覺得需要用到黨紀？陳時中說，這不是他的權責跟判斷。

是否希望王世堅明確表態，陳時中說，「他沒有什麼好明確的表態。他跟我一直都是好朋友」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安深蹲換公車票說法意外引發熱潮；陳時中今被問到這問題時則聳肩、不以為然說，「我想，因為他的政見都以講笑話為先吧」。

被問到網紅館長陳之漢抱怨邀訪陳時中3次都沒約成，陳時中說，館長有跟相關幕僚聯繫，但並沒有到競總。對媒體追問；對於訪談都由競總安排。競總有安排，他當然沒有什麼反對。