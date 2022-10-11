為迎接解封，台北松山意舍酒店10月28日起開放一般旅客入住，同時10月28日至10月30日限時三天，只要於松山意舍Que原木燒烤餐廳享用晚間「雙人分享餐」或「雙人私廚威靈頓料理」，當晚即可以1元加購入住河景中房或101中房，隔日還可享受酒店全新上市豪華早餐「新鮮鮑魚粥」、「和牛牛肉丼飯」、「日式舒芙蕾鬆餅」等豐盛早餐吧盡情享用，每日限量20組預訂優惠，即日起開放預訂。另10月31日前預訂「早鳥優惠專案」，11月30日前入住則可以75折優惠入住客房，並享受餐飲75折優惠。

針對海外旅客，10月13日至11月30日期間，松山意舍、西門町意舍與中山意舍等三家飯店，連住三晚「最優惠價格 (含早餐)」專案，就送桃園國際機場或台北松山機場「安心接機服務一趟」，不需接機的旅客亦可更換成「新台幣1,000元的免費餐飲額度」，可再獲贈「意舍酷FUN券」6,000元住宿折扣券，感受台北魅力風采。

「台北松山意舍酒店」位置緊鄰松山車站、百貨商場及饒河夜市，搭乘火車、捷運或逛街購物都十分便利，最快只要5分鐘車程即可抵達台北101以及信義商圈。松山意舍是理想的城市綠洲，坐擁台北101景觀及基隆河迷人的景致。

「台北中山意舍酒店」位於美麗綠樹成蔭的中山北路上，交通便利，步行5分鐘，即可到達捷運中山站。沿著中山北路林蔭大道漫步，除了四處林立的金融商業大樓與精品購物中心外，台北中山意舍酒店的絕佳地理位置，可以深入帶你探索人文氣息濃厚的赤峰街、當代美術館等。

「台北西門町意舍酒店」位於充滿歡樂的西門町心臟地帶，在武昌誠品上方，鄰近電影街和DONDON DONKI唐吉訶德，距離捷運西門站僅約5分鐘步行路程，不論是到西門購物、紅樓劇場、看電影等，都十分方便，台北西門町意舍是您探索西門町時尚與台北樂趣的絕佳落腳地。