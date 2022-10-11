開展餐飲集團旗下牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」將於10月25日迎接8歲生日推出優惠活動，於10月18日至11月7日期間，持指定有效證件號碼含「1、0、2、5」四碼（無需排序）至全台任一分店，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送超人氣餐點-「冠軍火烤豬肋排半排」乙份！8週年慶再加碼，另贈送「四骨豬肋排」兌換券乙張。此外10月份壽星到店用餐，全桌即享飲品買一送一優惠。

美國牛排連鎖餐廳德州鮮切牛排Texas Roadhouse自2014年10月25日開幕以來，致力於提供最道地的美式餐點，將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣。今年為歡慶來台8週年，Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出全排冠軍豬肋排超狂優惠，號召「1025」幸運兒一同享用。10月18日至11月7日週年慶期間，消費者至店內出示含有【1、0、2、5】四碼的指定有效證件（包含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號、國外護照號碼（外國籍），數字無需按照排序），點購任一週年慶鮮切牛排組合餐，即贈送美國藍緞帶大獎的「冠軍火烤豬肋排半排乙份，另加送「四骨豬肋排」兌換券乙張，於下次消費滿千元使用。