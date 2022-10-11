國外一名女網友經常在網路上分享自己上健身房練深蹲的影片，不過日前其中一支影片竟爆紅，吸引超過1600萬人次觀看，原來影片中她穿著貼近膚色的「裸色」緊身褲，讓網友以為她下半身完全沒穿，網友們罵聲一片，建議她換穿其他顏色的褲子，不過網紅堅持做自己，後續更換上一件淺膚色的緊身褲，強調自己就是愛裸色。

《紐約郵報》（New York Post）報導，TikTok帳號為「_toupoouu1」的女網友有超過1.6萬名粉絲，她經常分享自己上健身房練習「深蹲」的影片。

不過近期她一支練習深蹲的影片突然爆紅，吸引超過1600萬人次觀看，畫面中她如往常般走向深蹲機，抓起槓鈴後彎腰蹲下身，短短11秒影片意外受到關注。原來女子穿著接近皮膚顏色的深棕色緊身褲，由於她本身膚色偏深，深棕色緊身褲讓她看起來像下半身完全沒穿，引起網友們驚訝、熱議，留言區多達1.3萬則留言。

有網友直白表示看到影片時「嚇了一跳」，有人說自己「倒抽了一口氣」，也有人驚呼：「我以為她沒穿褲子。」

事實上留言區的反應並不友善，有人說「我不覺得那是褲子」，有人用全部大寫的英文字母質問她「妳為什麼要選那個顏色」，有人建議她換別的顏色的緊身褲。

不管別人批評，女網友相當做自己，幾天後她又分享自己穿著顏色更淺、幾乎是淺膚色的緊身褲做深蹲的影片，她反擊外界批評：「我就愛裸色、棕色，你們必須習慣囉，來看看深蹲吧。」