國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋「深蹲20下換1次公車免費搭乘」持續延燒，使得深蹲議題受人矚目，有人擔憂姿勢不正確反害受傷，但有復健科醫師表示，深蹲並非超高難度的危險動作，人體不用等到姿勢完美才可以蹲，否則等到肌肉都流失了，更不利健康，「即使姿勢只有60分，深蹲這動作不會因此造成太大危險，且就健康而言，絕對比不動來得好。」

深蹲又稱蹲舉，是一項複合的、全身性的練習動作，可訓練到大腿、臀部、大腿後肌，台灣運動醫學學會副祕書長、杏仁復健科診所院長林杏青表示，近來不少病患詢問，若無運動習慣、肌肉力量不強，能否自行練習深蹲，他的回答是，雖然有專業指導下可有效運動又避免受傷，但深蹲並非是超高難度危險動作，民眾不用等到姿勢完美才可以深蹲，否則照此邏輯根本等不到可以運動的機會，只會在無盡的肌肉流失裡打轉。

林杏青建議，在重量不要太重、反覆次數不要太多下，即使肌肉較弱的人，試著去蹲只有60分標準的動作，也不會因此造成太大危險，另就健康而言絕對比不動來得更好。

他表示，「不能蹲」是不正確的想法，若不能做全蹲就練半蹲、半蹲不能做可以做4分之一蹲，不能4分之一蹲的人可從椅子上站起來或是扶著椅背進行；無法負重的人可以不加重量或在輔助下做，或者可試著靠牆深蹲，「這是靜態的肌肉訓練動作，可訓練腿部的股四頭肌，提升肌肉耐力，可有效強化膝關節健康。」

林杏青並表示，若能找到專業人士帶領做當然最好，有助了解當事人自己最適合的負重、如何調整姿勢，雖然花錢，但可讓運動效率更佳。