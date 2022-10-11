在世新大學中文系任教超過18年的中研院院士曾永義於10日逝世，享壽81歲，世新大學董事長周成虎、校長陳清河聞訊表達感念與哀思。

陳清河表示，曾永義叱咤文壇超越半世紀，研究領域橫跨京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲等，卓越成就令人仰之彌高，被譽為文壇巨人。

陳清河提到，曾永義於世新中文系任教逾18年，藉自身豐富學識，培育新一代文學人才，替學校增添不少光榮，近年亦回饋師生，在校內圖書館長年展出曾老師的歷年著作、獎盃、照片等文物，對世新大學付出有著重要地位。

同感哀痛的世新大學中文系主任周玉山說，曾永義為校內700多位老師裡最大的一張名片，對世新中文系挺立20多年的貢獻更大，有不少頂大畢業的碩士生，為了追隨曾永義，選讀世新中文系博士班。

「人壽有時而盡，而文章無窮」，周玉山指出，很少人如曾永義一般擁有不朽的文學生命，著作不斷，據他所知曾永義仍有新書準備出版，忽然地離世令人感傷。