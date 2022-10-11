新車市價達400萬的瑪莎拉蒂跑車追撞載運蔬果的大貨車，瑪莎拉蒂車頭嚴重毀損。(民眾提供)

新車市價達400萬的瑪莎拉蒂跑車追撞載運蔬果的大貨車，瑪莎拉蒂車頭嚴重毀損。(民眾提供)

一輛市價高達400多萬的瑪莎拉蒂跑車，11日清晨行經台中市西屯區果菜市場前，竟突然追撞前方一輛載運蔬果的大貨車，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，39歲張姓駕駛還落跑，警方事後聯繫他到案說明，而初估，該起車禍光是瑪莎拉蒂的維修費至少就要150萬元以上。

這起車禍發生在11日清晨約4點多，警方調查指出，張姓男子駕駛瑪莎拉蒂，沿著環中路的中間車道往北屯方向行駛，而劉姓駕駛（36歲）駕駛的大貨車當時沿環中路內側車道、同樣往北屯方向行駛，張男的跑車突然就往前衝撞前方貨車。

兩車撞擊力道相當大，導致瑪莎拉蒂跑車的左前車頭嚴重凹陷、變形，而載運蔬果的大貨車車上蔬果也散落一地。警方表示，員警接獲通報趕到現場，發現張男已經逕自離開現場，經連繫張姓車主到案，釐清案情；至於劉姓貨車駕駛酒測值為0。

據了解，該輛瑪莎拉蒂跑車於2016年出廠，若新車市價約400多萬，初步估算其維修費可能高達150萬。