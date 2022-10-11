一輛隸屬於馬公西文里華勇預拌混凝土公司的大貨車，上午10點40分左右從廠區出發，行經203縣道台電澎湖營業處前方路口時，與一輛機車發生車禍，機車騎士在送醫急救後，因傷勢嚴重必須後送台灣醫院。而貨車駕駛經查竟然是車船處的公車司機，處長馬金足知悉立即趕往現場了解。

這起重大的車禍，發生在澎湖交通最繁忙的203縣道，一輛預拌混凝土車從西文廠區道路轉到203主幹道時，與一台機車發生衝撞，機車連同騎士被壓在車體下方，大貨車則橫停在馬路中間。

據了解，開大貨車的司機姓黃，目前任職於澎湖縣政府車船處，年約40歲左右，平時服勤都正常，11日因排休到預拌廠兼差打工，不料竟發生車禍意外。車船處長馬金足獲知後，立即趕到現場了解。

這名黃姓肇事司機看到馬金足抵達現場，眼神露出驚恐表情，刻意閃避，但馬金足追上他，當場將這名司機罵了一頓，由於澎湖縣政府車船處是公務機關，這名黃姓司機兼職已明顯違法，澎湖縣政府將在下午開會討論後續的處置方式。