民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前確診，桃園市議員參選人凌濤今在臉書抨擊，鄭運鵬居家照護期雖僅到9月30日，但自主健康管理期需到10月7日才結束，不過鄭運鵬1至7日連跑9場後援會成立大會等，質疑有違反防疫規定，要求桃園市衛生局開罰。對此鄭運鵬競辦強調，選務活動皆有遵照衛福部提供的防疫指引，更回嗆可以理解對手陣營選情焦慮，但應少噴政治口水。

凌濤指出，鄭運鵬1至7日連跑9場後援會成立大會，1日龜山後援會成立時，蘇貞昌、鄭文燦通通出席，蘇貞昌還先感謝鄭文燦於新型冠狀病毒疫情期間守住國門，有夠諷刺。4日還參加北北基桃大首都圈聯合造勢，而陳時中更眼睜睜看著鄭運鵬出席，竟未加以勸阻，選舉選到不顧防疫，質疑鄭運鵬違反自主健康管理規定及傳染病防治法，情節嚴重，呼籲衛生局應加重裁罰30萬。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞回應，鄭運鵬於自主健康管理期間的選務活動皆遵照衛福部提供的防疫指引進行規畫，一切符合相關規定，活動期間皆有配戴口罩並避免和民眾握手，並無違反防疫規定的問題。

黃韋鈞說，疫情九局下半需要大家共同守護，刻意製造慌亂無助台灣走向後疫情時代，議員參選人對張善政選情焦慮可以理解，建議應少噴政治口水、多勤跑基層，才是爭取民眾支持的正道。