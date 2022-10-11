大鱗梅氏鯿已列為國家保育類野生動物，但近年的原生淡水魚類調查均已查無其蹤跡(于家麒攝)

位於金門太武山上的太武池為光前溪上游區域，自然環境穩定，外部環境干擾程度低，透過自然繁衍機制逐步增加大鱗梅氏鯿的族群數量(于家麒攝)

長期投入金門地區保育工作的陳光耀，除了復育「大鱗梅氏鯿」，針對「史尼氏小鲃」、「中華花鰍」等稀有魚類也持續進行保種復育工作(于家麒攝)

在台灣本島幾近絕跡的保育類魚種-大鱗梅氏鯿，目前僅知在金門本島的水域中還僅存少數不穩定的族群，近年來在保育人士的努力下以人工保護飼育維護少量種原。為營造這群珍貴魚種合適的生存環境，金門縣政府今(11)日上午於太武山上的太武池辦理「金門保育類魚種大鱗梅氏鯿野放活動」，期待在天然無擾的野生環境下恢復過往生態的榮景。

這場野放活動由金門縣長楊鎮浯主持，農委會林務局屏東林區管理處、金門國家公園管理處、金湖鎮代表會等單位均派代表共襄盛舉，於此區域放流逾百隻大鱗梅氏鯿種原及金門保育類的金龜。

大鱗梅氏鯿（又稱：大鱗細鯿）目前已列為國家保育類野生動物，過往棲息於台灣地區的淡水水域溪河、湖沼等地；但近年的原生淡水魚類調查均已查無其蹤跡，僅在1920年有最後一筆調查記錄，已超過100年沒有發現大鱗梅氏鯿的蹤跡，直到20年前才又在金門的斗門溪被發現這群嬌客，隨即進行保種與復育工作，以避免其絕跡。

縣長楊鎮浯表示，金門地區每逢秋冬時節進入枯水期，2020及2021年更是面臨金門50年來最嚴重的乾旱，不僅對農業灌溉造成影響，更使得原生淡水魚類棲息地面臨嚴重的威脅。近幾年縣府除了增加蓄水空間、導入再生水系統，在林務局經費挹注下，在進行水域基礎工程的同時，同步進行移地保育、外來魚種、龜類以及斑腿樹蛙移除等行動，後續則透過營造原始生物棲息環境，等到環境合適的時候，再將物種送回原始棲地復育。

建設處長李有忠表示，金門除知名的歐亞水獺外，大鱗梅氏鯿與金龜等同樣為金門重要的保育類物種，此次選定太武池作為保種基地，係該水域為光前溪上游區域，自然環境較為穩定，外部環境干擾程度低，不易受到外來物種之侵襲，先前利用旱季已先將太武池中的外來種魚類及垃圾全數移除，且未來若水情穩定，此區域將自然溢流至下游的龍陵湖等區域，從源頭進行管理，透過自然繁衍機制逐步增加族群數量。

長期投入金門地區稀有魚種保育工作的陳光耀透露，除了太武池環境改善，目前與縣府合作，陸續在許多水源較為穩定之農塘進行改善作業。淡水水域生態系較為脆弱，許多外來魚種因為不當的放生或是刻意引入，影響自然生態，後續威脅原生魚種生存及原始生態環境，如要恢復則需要全民發揮更大的心力來執行，一起用行動來保護瀕臨絕種魚類的永續繁衍。