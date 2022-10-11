南投縣議員參選人曾琮愷向警方出示手機截圖。（楊靜茹攝）

林昆熠喊冤，他是草屯惠德宮董事，才主動了解蔡培慧座車車號，若指控他恐嚇，就涉及誣告。（楊靜茹攝）

南投縣長參選人蔡培慧9日在草屯保安宮參拜後，對手許淑華競選團隊副主委林昆熠在line群組徵求蔡的座車車號，支持者擔心蔡的安危截圖提醒，蔡培慧覺得心生畏懼，其競選團隊11日到草屯分局報案，控告林涉嫌恐嚇、違反《個人資料保護法》。林昆熠喊冤，他是草屯惠德宮董事，主動了解政治人物、參選人座車，才在群組詢問，若指控他恐嚇，就涉及誣告。

蔡培慧競選團隊發言人、集集鎮長陳紀衡，率南投縣議員參選人曾琮愷及沈夙崢到草屯分局控告林昆熠。陳紀衡說，許淑華上周大動作拜會南投縣警局長黃永志，要求端正選風，還給南投乾淨選舉環境，9日林昆熠在妻子、南投縣議員唐曉棻的支持者群組要蔡培慧的座車車號，要車號做什麼？窺探隱私？林昆熠過去有什麼紀錄，大家都很清楚，足以讓人心生畏懼，根本是敗壞選風。

曾琮愷說，林昆熠過去曾在酒店打人，他現在擔任草屯鎮農會理事長，而草屯農會選舉也是黑影幢幢，當林昆熠在妻子支持者群組要蔡的座車車號時，支持者擔心蔡培慧安危截圖提醒，「連蔡培慧都遭威脅，可見挺她的支持者處境更艱難」，呼籲警方依法嚴辦，還給南投乾淨選風。

沈夙崢表示，拜託南投縣長選舉，不要變成台中中二翻版，因為林靜儀過去在台中選舉，曾有人探聽她的座車跟行蹤，讓平民百姓覺得心生恐懼，這次他們大動作報案，希望其他遭威脅的人也能勇敢站出來，呼籲許淑華的競選團隊出面說清楚。

林昆熠發聲明稿解釋，他是草屯惠德宮董事，會主動了解政治人物、參選人座車車號，以便將來舉辦活動可事先安排貴賓停車位與入場動線，當天他在保安宮看到南投少見的荒原路華(Land Rover)名車，詢問得知是蔡培慧的座車，所以主動在群組問蔡的座車車號，長久以來並無參選人反應類似問題，問個車牌就是恐嚇、侵犯隱私權，綠色恐怖進入南投縣？

林昆熠坦言，過去蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，曾邀他去辦公室喝茶，也曾親自到他的公司拜訪，參加惠德宮活動也會主動跟他寒暄，至少3度尋求支持，礙於理念婉拒加入其競選團隊，卻遭羅織罪名？陳紀衡上班時間帶著穿著競選背心的參選人到警局施壓辦案，再透過媒體把他抹黑成惡人，難道沒有違反行政中立？

「先前蔡培慧的支持者被恐嚇不去報警，而是透過媒體放話，被鄉親質疑自導自演，蔡陣營發現編造假消息放話的招式沒用，改變策略抹黑許淑華身邊的人？」林昆熠強調，若指控他侵犯隱私或恐嚇，就涉嫌誣告，另指他與黑道關係密切，恐涉及公然侮辱罪及毀謗罪，他將提出告訴，「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的參選人」。