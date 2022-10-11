大陸多地公布外來入侵物種普查階段性進展川南發現鱷雀鱔。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，大陸外來入侵物種普查工作在各地陸續啟動後，已有部分地區公布了階段性進展。其中，據雲南文山市融媒體中心11日消息，今年9月以來，文山市全面啟動農業外來入侵物種普查工作，已排查出外來入侵植物42種、病蟲害8種、水生物1種。

外來入侵植物包括牛漆菊、錦繡莧、蓖麻、裂葉牽牛、野茼蒿、白花鬼針草等，8種外來入侵病蟲害為紅火蟻、黃瓜腿綠斑駁病毒病、白葉枯、灰斑病、草地貪夜蛾、福壽螺、南方水稻黑條矮縮病、水稻細菌性條斑病。

據文山市漁業工作站站長崔航說明，外來入侵水生動物組普查的物種主要是有克氏原鼇蝦（小龍蝦）、福壽螺、紅耳彩龜這三大種。目前調查結果看，湖泊、河溝、水田等水域生境都不同程度有福壽螺，但危害程度比較輕，其他物種暫未發現。消息稱，普查小組抓緊最佳普查時間，確保在12月底前完成17個鄉鎮（街道）的普查任務，全面摸清文山市農業外來入侵物種概況，建立農業外來入侵物種數據檔案，完善農業外來入侵物種數據庫，為科學防控農業外來物種入侵提供基礎數據支撐。

在四川南部縣，近期，縣水產漁政局聯合四川農業大學開展外來入侵水生生物普查工作。此次普查到的外來物種有小龍蝦（克氏原鼇蝦）、牛蛙、鱷雀鱔、藍鰓太陽魚、福壽螺等。

在寧夏吳忠市，對照《寧夏森林草原濕地生態系統重點外來入侵物種普查名單》，吳忠市直已普查到蘋果綿蚜、義大利蒼耳、大狼杷草等外來入侵物種共9種。

在浙江嵊泗縣，近期，縣農業農村局啟動農業外來入侵生物普查實地踏查工作。調查結果顯示，農業外來入侵植物42種，農作物外來入侵病蟲害3種，其中，危害最嚴重的外來入侵植物為加拿大一枝黃花，病蟲害為煙粉虱。

另據甘肅天水廣播電視台10日報導，為全面掌握天水市漁業水域生態系統以及農業外來物種入侵狀況和發生趨勢，天水市已全面開展外來入侵物種普查工作，科學展開外來入侵物種防控。天水市漁業工作站站長王劍周介紹，重點普查巴西龜、小龍蝦、牛蛙、蛇鱷龜4種水生動物。從9月5日開始，普查隊從秦州區天水湖和麥積區翠湖開展普查工作，已普查到湖區有部分巴西龜等外來物種。

甘肅隴南市康縣的農業外來入侵物種普查工作也已取得階段性成果。發現農業外來入侵植物69種，入侵病蟲害7種。