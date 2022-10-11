The strike zone challenge system they are testing in the minors is pretty cool. Challenges can only come from pitcher, catcher, or batter and have to happen right away. pic.twitter.com/yXspD8Qlmw — Jomboy (@Jomboy_) August 26, 2022

大聯盟將在明年球季加入投手計時器、限制內野守備布陣等新規定，總裁曼佛雷德（Rob Manfred）另一大目標就是加入機器主審（簡稱ABS），預期將為比賽帶來重大改變。曼佛雷德在The Carton Show節目說：「你們將會看到引入自動系統，我們有兩種系統在小聯盟試行，未來也有希望在大聯盟使用。」

第一種系統是完全由ABS來判決好壞球，主審仍留在原地傳達好壞球的判決給雙方，同時繼續掌管其他比賽事務。另一種是將ABS視為重播輔助系統，好壞球仍由主審判決，但捕手、投手、打者可以在4秒內提出挑戰，並且有挑戰次數限制。

第二種ABS輔助挑戰方案看起來可行性較高，在一些職業運動也是這樣使用。棒球主審的權力很大，好壞球部分是完全不容質疑，球員和教練只要敢和主審爭論，甚至露出一絲不滿的表情都有可能遭到警告或驅逐。

前老虎二壘手金斯勒（Ian Kinsler）曾經在一次誤判之後回頭瞪了主審一眼，立即遭到驅逐，根本到了「睚眥必報」的程度。金斯勒賽後表達對主審的不滿，結果慘遭聯盟重罰1萬美元，當時的老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）也感嘆真是大開眼界。沒想到裁判工會還認為球員太囂張了，發起「白腕帶運動」來對抗，成為2017年球季的一個奇觀。