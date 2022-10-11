小魏推出〈出來面對 Face To Face〉MV。（相映國際提供）

小魏與旺福特務組合而為一，五人一起組成好友特務團出任務。（相映國際提供）

小魏與旺福的組合十分逗趣。（相映國際提供）

小魏魏嘉瑩與偶像旺福合作新歌〈出來面對〉，由金曲製作人許哲珮Peggy配唱，小魏直呼：「從配唱到拍攝MV，都像一場夢一樣，而且是超級美夢。」拍攝MV時更是歡笑滿場，身為特務的旺福小民、Mami、肚皮和推機為了要把很宅的小魏拉出門，各種誇張搞笑招數紛紛出籠，最後終於完成任務：「蓋布袋，完美綁架目標出門」。

小民說：「這首〈出來面對〉講的是把一個很宅的朋友拖出來一起玩耍，本來以為MV很生活化，沒想到居然變成好像拍好萊塢電影一樣，很過癮。」

這兩年因為疫情的關係，許多人都過上了「有點宅」的生活，在小魏身上更是「宅上加宅」，在MV裡化身為特務的旺福為了讓小魏走出門，無所不用其極，光是行動前監看「目標」小魏的行動就令人發笑，小民藏在小魏被窩裡、Mami在冰箱裡載歌載舞、推機和肚皮則拿著放大鏡觀察小魏的各式行徑。

其中Mami還拿起電鋸要破門而入，她說：「這是人生第一次拿電鋸，好怕鋸到旁邊的工作人員，又怕又驚的感覺。」被「蓋布袋」綁架出門的小魏則一臉笑：「人生首次被蓋布袋還綁架，很新鮮。」

小魏後來也與旺福特務組合而為一，五人一起組成好友特務團出任務，不止要推演世界沙盤，還要去監視即將出世的未來大魔頭，叫他趕快從媽媽肚子裡「出來面對」，整支MV如同濃縮版的好萊塢國際諜報片。

小魏9／30推出新專《我很好》之後，除了跑通告、也開始準備11月的新專巡迴演唱會，10／19將開賣台中及高雄場的票，可洽ibon售票系統。