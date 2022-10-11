台加國會議員訪問團(總統府提供)

副總統賴清德今天接見台加國會議員友好協會會長史葛洛率領的訪問團，期待促成台加「投資促進暨保障協議」（FIPA），也希望獲得加拿大支持，讓臺灣有機會參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。史葛洛則表示，訪團成員都希望臺灣能夠加入CPTPP，有關臺灣與加拿大的FIPA，也希望能很快獲得正面結果。

史葛洛率領的訪團成員尚包括「台加國會議員友好協會」眾議員亞可諾、川布雷、馬泰爾、路易斯等，今天由外交部次長蔡明彥及加拿大駐臺北貿易辦事處副處長李圭浩陪同，前來總統府分別拜會賴清德及蔡英文。

大陸今年8月初以美國眾議院院長裴洛西訪臺為藉口進行軍演，史葛洛立刻對外表達對臺灣的支持，強調「民主是生活最重要的元素，加拿大應該要支持為民主奮鬥的國家，也很自豪加拿大沒有向中國屈服」。

賴清德今天上午接見訪問團表示，訪問團一行來臺參加雙十國慶，展現對臺灣的濃厚友誼，尤其在疫情之後、臺海緊張之際，傳達給臺灣人民安定的訊息，深具意義。

他代表臺灣感謝加拿大政府，在今年8月中國軍演之後，表達對臺海和平穩定的關注，也公開支持臺灣參與國際組織，包括「世界衛生組織」（WHO）與「國際民航組織」（ICAO）等。

賴清德表示，臺灣與加拿大之間的交流合作越來越密切，特別是在今年年初，臺灣與加拿大已經開始進行「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論，未來這項協議確定之後，相信一定能夠有更大的進展。

此外，加拿大是「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)會員國，在臺灣申請加入CPTPP之後，他希望未來能獲得史葛洛、所有國會議員以及加拿大政府的支持，讓臺灣有機會參與。面對全球新產業鏈重組的時刻，也希望能夠跟加拿大共同合作，創造雙贏，為國際社會創造一個更好的經濟與未來。

史葛洛致詞時表示，這次來訪對她與所有國會議員而言，是很重要的機會，能展現對臺灣的支持與關心。大家都知道一個道理，就是在最需要、最艱困的時候，才知道誰是真朋友。「訪團在臺海緊張的時刻，來到臺灣訪問，具體展現了對臺灣的友誼」。

她提及，在疫情初期，加拿大獲得臺灣非常多的幫助，臺灣提供加拿大許多口罩與相關設備。事實上，在疫情期間，臺灣向全世界展現了非常卓越的領導能力，誠如蔡總統在國慶演說中所言，要給世界更好的臺灣，在世界需要的時候，臺灣也確實提供了很大的幫助。

史葛洛指出，她將持續關心CPTPP的發展，包括她在內的所有訪問團成員都希望臺灣能夠加入CPTPP。此外，有關臺灣與加拿大的FIPA，也希望能很快獲得正面的結果。