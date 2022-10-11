藝人KID的野人火鍋新竹店近日發生店家將日本A5和牛上錯給客人，客人「反應2次」後才拿到真正肉盤，原本肉盤還是全油脂的邊角料，店家第一時間稱「上錯了」，PTT網友怒批不可能，上錯代表原本肉盤是要給其他人的，但不可能有火鍋店會提供邊角料，網友紛紛回應「突破盲點」、「邏輯正確」。

藝人「KID」林柏昇旗下的野人火鍋新竹店近日出包，遭消費者爆料選購日本A5和牛時，店家送上只是油脂的邊角料，且類似狀況不只一次，該名消費者「反應2次」後，店家才拿出正常水準的A5和牛肉片，與先前2盤明顯完全不同，PTT有網友為此發文嗆「KID你跟我說說上錯的那盤名稱叫什麼？多少錢？」

客人原本的肉盤是全油脂的邊角料，店家第一時間解釋上錯了，網友怒批不可能，上錯代表原本肉盤是要給其他客人的，但不可能有火鍋店會提供邊角料。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

客人原本的肉盤是全油脂的邊角料，店家第一時間解釋上錯了，網友怒批不可能，上錯代表原本肉盤是要給其他客人的，但不可能有火鍋店會提供邊角料。（翻攝自PTT）

該名網友發文說，店員第一時間稱「上錯了」，代表原本那盤肉片是要給其他客人，「那請問別桌點的那盤滿滿油脂的肉名稱是什麼呀，我也想試試滿嘴油香的快感」，笑問隔壁烤肉店用來刷烤網的油塊是跟火鍋店訂的？直指不可能會有店家提供「全是油脂」的肉片。

其他網友則留言「突破盲點」、「邏輯正確，這家店真的糟糕」、「你明天真的要去欸，拿新聞照片指名要這盤肉」、「這樣問就對了」、「你不要這麽專業好不好」、「真的，還上錯勒，講得好像他們真的有賣這」、「唬爛不打草稿，我也想知道這盤肉點不點的到」；目前KID回應該店會退回試營運模式。