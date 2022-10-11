市府今天舉辦盛大的啟用典禮。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（左四）11日參加啟用典禮，他表示，很開心看到北門分院重新再出發。（張毓翎攝）

衛福部新營醫院北門分院經重新整建後，轉型為「台南市政府社會局附設北門綜合長照機構」，可收托175人。（張毓翎攝）

10年前遭人縱火的衛福部新營醫院北門分院，台南市政府努力爭取衛福部前瞻計畫經費整建，成功轉型為多元長照資源中心，也是台南第一處公辦民營的長照機構，可收托175人，台南市長黃偉哲11日參加啟用典禮，他表示，感謝中央全力相挺，以及提出極佳營運計畫的業者，他很開心看到北門分院重新再出發，服務大北門區年長的市民朋友。

衛福部新營醫院北門分院經重新整建後，轉型為「台南市政府社會局附設北門綜合長照機構」，1樓做為日間照顧中心、居家醫療資源中心、中央廚房及輔具展示中心，2樓為失智日間照顧中心及失智症團體家屋，3、4樓則為住宿式長照機構，讓長輩依照自己的需求，選擇適合的長照服務。

市府社會局補充，這座長照機構交由台灣元氣村長照社團法人負責營運，日間照顧中心、失智日間照顧中心各可收托30人；失智症團體家屋能收18人；住宿式長照機構則有97床，依照個案的照護需求不同，每月收費在1萬至4萬元不等，待內部相關設備陸續到位後，預計11月就能開始收案，有需求的民眾可以提前預約。

今天啟用典禮，黃偉哲、衛福部次長李麗芬、衛福部長照司司長祝健芳、附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林三齊、委託廠商台灣元氣村長照社團法人理事長廖佑霖、新營醫院院長陳明智、立委陳亭妃等人共同揭牌。

李麗芬表示，新營醫院北門分院經過那場大火後閒置一段時間，現在政府積極布建長照資源，為此運用前瞻經費，補助3億元來重建這個地方來照顧長輩，昨天蔡英文總統在國慶談話中提到，以打造「韌性國家」作為發展目標，並特別對有需求的國民，要做到照顧責任；所以衛福部會持續布建長照資源，也期待未來有更多與台南市政府合作的機會。