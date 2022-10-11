國家圖書館積極向全球推廣台灣漢學，國圖館長曾淑賢於國慶日10日當天於愛沙尼亞塔圖大學與校方共同為「台灣漢學資源中心」舉辦啟用典禮，未來將強化雙邊深度學術與文化交流。

塔圖大學於1632年設立，是愛沙尼亞最大和最負盛名的國立大學。該校設有亞洲中心，其中提供中文教學、漢學與台灣研究課程的學習與研究平台。

國圖表示，基於雙邊合作關係，館方將分享台灣人文及社會科學的優質學術專書，以及數位資源，豐富各合作大學的館藏，提供師生教學與研究所需台灣出版品，增添有用的學術資產。此外也將共同舉辦主題演講、聯合展覽等學術活動。

國圖提到，本次啟用典禮，塔圖大學圖書館、亞洲研究中心、東方研究中心、外語與文化學院等圖書館館員及師生齊聚參加，校長與總館長於致詞中都深深表達對國圖合作案的資源分享表達誠摯的謝意，並期待未來雙邊能持續開展各項學術合作，以增加彼此的相互瞭解。

在啟用典禮上，曾淑賢特別贈送具有800年歷史的國圖館藏國寶級古籍《註東坡先生詩》21冊、以及《金剛般若波羅蜜經》複製書，豐富其館藏，為兩館合作交流留下圓滿的歷史性的一刻。