爭取連任的台中市長盧秀燕，將於10月14日在台中市太平體育場舉辦首場造勢活動，屆時將與藍營提名的女性縣市長參選人合體。(盧秀燕競總提供)

國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕，預計10月14日在台中市太平區舉辦她今年第一場造勢活動，屆時將合體國民黨提名的另9位女性縣市長參選人，盧秀燕競總表示，該活動主題定調為「十全十美・女力挺台灣聯合造勢大會」，盼凸顯「女力挺台灣」特性。

盧秀燕從獲得國民黨提名至今，一直強調雖投入選戰，但仍以市政優先，僅利用平日晚間或假日時段進行競選活動，至今也尚未舉辦過個人大型造勢，也因此，10月14日這場活動被視為她首場大型競選造勢，地點選在太平體育場，該處也是4年前盧秀燕競選市長時第一場造勢活動場地。

競選總部強調，競選連任的首場造勢活動同樣選在太平體育場，與今年競選總部與4年前相同選在大里區一樣，代表盧秀燕謹記初衷、持續為建設屯區而打拚。

14日晚間的造勢，除盧秀燕與國民黨主席朱立倫外，包括彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長候選人王育敏都會到場合體，盼藉此帶出女性「溫柔、守護、扎實」的執政風格。

盧秀燕競選總部強調，盧4年前以「陽光政治」、「空氣清淨」、「活水經濟」三大主軸競選，這4年來她積極推動空汙改善、讓台中市空品呈現16年來最好的情況，也促進經濟發展、積極招商，降低失業率至六都最低，今年競選連任更提出市民參與，盼延續陽光政治承諾。