雙十連假台中天氣晴朗，舒適宜人，大坑登山步道逾1萬多人次。（台中市政府提供）

麗寶樂園推出鄉親月99元的超殺優惠，國慶連假首日湧現人潮。（台中市政府提供）

雙十連假台中市各旅遊景點湧現人潮！觀旅局調查最受歡迎景點，前五名分別是一中商圈、麗寶樂園渡假區、東后豐鐡馬道、逢甲商圈和草悟道；連假前2天住房率包含觀光遊樂區、谷關、梨山及市區觀光旅館等皆近滿房，中市旅館整體住房率近8成5，累計三天連假住宿人數約13.2萬人次，創造觀光產值逾6億元。

觀旅局長韓育琪說，雙十連假台中天氣晴朗，舒適宜人，台中是南來北往遊客首選，到處都可看到假期出遊旅客，遊客分布相當均質。戶外健身型東后豐鐵馬道每日吸引逾2萬人次，大坑登山步道逾1萬多人次；逢甲商圈、一中商圈及草悟道，平均每天超過2萬人次；海線梧棲觀光漁市、大甲鎮瀾宮，山線谷關溫泉區也都湧入萬名遊客。

韓育琪指出，慶典10月台中市大型活動一場接一場，10月15至18日台中洲際棒球場將舉辦U23世界盃棒球賽；全球12支最強棒球隊將匯集來台參賽，邀請大家來台中為中華隊加油。

10月15至23日市民廣場將舉辦2022台中爵士音樂節，以「Jazz unlimited」為主題表達爵士不設限的精神；邀請國外知名爵士樂團重新設計節目編排，帶領民眾享受不同凡響聽覺盛宴。10月22、23日文心森林公園將舉辦「2022搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」，48組樂團齊聚，歡迎民眾一起來台中搖滾。

韓育琪強調，台中購物節10日起暖身開跑，只要在台中購物即可上網登錄取得抽獎資格，消費累計滿500元，就有機會天天抽現金2000元、每週抽電視，壓軸還有百萬油電車！再搭配即將到來的爵士音樂節、年底國際花毯節；從現在到年底每天都是旅行台中的好時節，歡迎大家相約台中見。