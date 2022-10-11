為推廣地方創生，高雄市都市發展局與樹德科技大學協力合作，將橫山舊營區從廢墟中活化，打造橫山共創基地，並作為地方創生、社區營造的教學、研發、實踐基地。在國慶日當天樹科大特別舉辦2022橫山藝術祭「早安．遊燕巢．趣橫山」活動，吸引不少民眾參加。

橫山藝術祭活動多元精彩，除了靜態展4大主題「座在府城──家具與城市」、「植纖梭織 ‧ 綠色經濟」、「橫山USR系譜展」、「戲弄空間──許亦成展」外，也結合許多動態活動-「國慶升旗」、「路跑」、「大學社團表演」、「趣味競賽運動會」、「互動性動態活動」及「主題性特色市集」。

樹科大橫山USR計畫主持人盧圓華表示，2022橫山藝術祭，是教育部高教深耕大學社會責任「橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫」年度重要活動，逐漸形成燕巢地區的地方節慶。延續前面4年的藝術祭活動，為「燕巢綠色創生」人才培育的高教公共性，帶來多元、嶄新的跨界連結模式。

高雄市都發局長吳文彥說，橫山基地坐落樹德科大後方，佔地約1.69公頃，現有10棟舊營舍、2棟庫房及司令台，目前完成3棟舊營舍、1棟庫房及司令台修繕。今年度已申請獲國發會補助，持續進行修繕營舍1棟。未來將整合跨局處資源投入，制定4年計畫持續推動。

吳文彥說，廢棄營區要改造活化很不容易，未來橫山基地將朝向循環經濟 在地創生典範—設計風格結合文史脈絡兼具時尚品味與在地文化特色發展，都發局將繼續爭取中央經費補助，逐步修繕營區內其他房舍設施及戶外環境，相信在地方創生及大學USR的合作下，明日會更好。

高雄市農業局副局長王正一說，活動展現的成果充滿綠色內涵，營區週邊除了面前埔社區，都是農園，發展生態農村社區、養蜂，不是不可能的。各種創意發想，在市府各局處及各界合作下，是有機會被實驗、實現的。

樹科大副校長王昭雄表示，樹科大除了與高雄學院各校、社區、區公所及市府各局處建立新合作關係，更外推南高屏三環區域共榮共生，橫山USR計畫將持續推動，期待橫山發展成為燕巢的藝文多元中心。(記者張雅雲/高雄報導)