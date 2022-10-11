高雄一名16歲高中生小明（化名）因曠課100多節被父親發現，兩人在爭吵中，小明把爸爸打得鼻青臉腫，氣得他報案提告傷害，高雄地院審理後依傷害罪判他徒刑3月，不得易科罰金。可上訴。

判決書指出，小明爸爸因不滿小明曠課達一百多節課等問題，而與其發生爭吵，小明爸在去年12月20日晚間7時許，在住處內以拳頭毆打小明的頭部及臉部等處，致其受有右前額、左耳後挫擦傷及左耳挫傷瘀腫等傷，小明後來向警方通報家暴，並提告傷害。

小明爸於警詢及偵訊時坦承不諱，被依法起訴，法院審理認為，小明爸未能以理性方式溝通，竟以上開行為傷害小明，所為實有不該；惟念及他犯後坦承犯行，態度尚可；復審酌小明所受傷害之程度，且迄今尚未取得兒子之諒解，犯罪所生損害未獲填補，依成年人故意對少年犯傷害罪判處3月徒刑。

又因小明未成年，故意對少年犯傷害罪，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。此案加重後之法定最重本刑已超過有期徒刑5年，不得易科罰金，因此小明爸被判處有期徒刑3月，不能易科罰金，可上訴。