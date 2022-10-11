代理經營肯德基、必勝客2大品牌的怡和餐飲集團，宣布三度在台推出「企業培訓實習生計畫」，瞄準應屆畢業生與2年內工作經驗的優秀人才，今年預計招募6名實習生，今（11）日起開放申請，符合資格者將進入面試程序，錄取通知將於明年6月發出、8月正式上任。

據2021年Yes123統計，逾8成大學應屆畢業生嚮往赴海外工作，逾5成以進入外商為主要考量。怡和餐飲集團「企業培訓實習生計畫」旨在為餐飲業培育人才、打造明日領袖，並一次滿足年輕世代進外商及出國工作的兩大意願。

「企業培訓實習生計畫」為期2年，實習生會先在肯德基及必勝客分店實習3個月，了解門市營運與第一線人員作業流程細節；隨後可在自己感興趣部門與其相關部門，進行為期1年半的部門輪調專業訓練，深化相關知識及技能，最後更能前往海外市場實習，開拓國際視野。

怡和餐飲集團計畫今年招募6名實習生，除祭出優於業界的薪酬福利，完成2年計畫就有機會快速晉升主管職。即日起開放申請，邀請熱愛餐飲業並符合申請要求的人才踴躍報名，符合資格者將進入面試程序，錄取通知將於2023年6月發出、8月正式上任。

怡和餐飲集團人資總監張仰芝表示，集團向來重視人才發展，著重給予人才發揮潛能空間，「企業培訓實習生計畫」不僅提供部門專業培訓，更有機會參與跨部門項目，有助激發創新，加強國際管理才能，歡迎熱愛餐飲業、喜歡迎接新挑戰及發揮創意的人才加入。