後疫情時代，校園生活逐漸恢復正常，清華大學最受歡迎的新式體育課─SUP立式划槳課也正式開划，23位幸運選上的學生近日已開始在校園內的游泳池開心練習，副教授兼體育室主任陳國華承諾學生，等校園內的成功湖明年整治完成，還要帶學生划進成功湖。

清華大學指出，SUP立槳起源於夏威夷，是結合衝浪與傳統手划槳板的水上運動，立槳近年由國外紅到台灣，但體驗活動動輒千元起跳。因此，清華大學體育室開出立槳課，立即吸引上百名學生搶修，還有德國籍交換生來排隊加簽，上學期也有泰國、越南學生修課。

陳國華表示，立槳課原本從上學期開課，但因疫情部分課程調整為線上授課，此學期則將完整的從基本的趴划、坐划、跪划練到立划，還安排學生體驗4到6人的立槳龍舟板團體划槳，並進階到水上體適能課程，在水上浮毯走動、跳躍，甚至抬腿、倒立等高難度瑜珈動作。

來自德國的交換生哈世嵐Arsalan表示，會選這堂課是因為對立槳跟衝浪都很有興趣，而且學會立槳日後回德國後還可以繼續玩。他認為，立槳最難的是站姿划槳，但也是最有趣的，目前還在努力練習中。

陳國華指出，當初會開立槳課程，是因為想開一門學生真正有興趣的體育課，於是他特地去學習並考取立槳指導證照，這堂課都不用點名，沒有學生蹺課，下學期預計要開兩個班。

陳國華同時指出，清華校園內有座面積約3公頃的成功湖，目前正在整治，預計明年4月底校慶前即可完工，明年就可帶學生到成功湖玩立槳，感受在有風、有浪自然環境中划槳的樂趣。他甚至還想帶學生走出校園，到苗栗竹南的假日之森或新北瑞芳的象鼻岩挑戰海上立槳。

他表示，清華大學一向以「無體育，不清華」的傳統自豪，近年積極開發多元化特色體育課程，上學年新開設的射擊課就是「瞬間秒殺」的夯課，未來還將陸續規畫直排輪、龍舟、攀樹、飛盤等新課程，期待透過有趣的課程內容，讓學生愛上運動，培養持續一生的運動習慣。